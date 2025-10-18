Si è arrivato il momento di scegliere la crema mani per l’inverno

Ora che le temperature si sono abbassate, la pelle comincia a risentire dei primi freddi. E una delle parti del corpo più sottovalutate sono sempre le mani, al cui pelle è sempre fragile e soggetta a rossori e screpolature. Per questo è importante scegliere la crema mani giusta, che ci possa accompagnare in un vero e proprio rituale di handcare quotidiano. Crema mani, quale scegliere?. Sempre semplice, ma trovare il prodotto giusto può richiedere più attenzione di quanto si pensi. Infatti, uno dei motivi per cui questo tipo di crema viene considerata scomoda, è la consistenza. Prodotti molto ricchi e grassi non sono compatibili con la vita di tutti i giorni, riducendo l’applicazione alla sola sera o notte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

