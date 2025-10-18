si conclude il presidio permanente giornaliero per la palestina di piazza matteotti

“Comunichiamo che il presidio permanente giornaliero di piazza Matteotti contro il genocidio in Palestina e a sostegno della “ Global Sumud Flotilla ” con oggi termina – lo annunciano in una nota Lidia Parma e Simona Forlini per l’ Equipaggio di Terra -. Sono stati 47 giorni intensi in cui si sono unite realtà organizzate e singoli cittadinie di estrazione sociale, culturale e politica diversa ma accumunati dall’ indignazione per un genocidio che si svolge dall’altra parte del Mediterraneo. Abbiamo organizzato eventi significativi, tenuto contatti giornalieri con la Flotilla in mare, parlato con cittadini e cittadine, partecipato alle grandi manifestazioni e scioperi che si sono svolti in città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

