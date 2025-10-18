Si conclude il presidio permanente giornaliero per la Palestina di piazza Matteotti
“Comunichiamo che il presidio permanente giornaliero di piazza Matteotti contro il genocidio in Palestina e a sostegno della “ Global Sumud Flotilla ” con oggi termina – lo annunciano in una nota Lidia Parma e Simona Forlini per l’ Equipaggio di Terra -. Sono stati 47 giorni intensi in cui si sono unite realtà organizzate e singoli cittadinie di estrazione sociale, culturale e politica diversa ma accumunati dall’ indignazione per un genocidio che si svolge dall’altra parte del Mediterraneo. Abbiamo organizzato eventi significativi, tenuto contatti giornalieri con la Flotilla in mare, parlato con cittadini e cittadine, partecipato alle grandi manifestazioni e scioperi che si sono svolti in città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I cancelli sono stati chiusi con le catene: lo stabilimento Bassetti di via per Legnano a Rescaldina, ultimo presidio della grande tradizione tessile dell’Alto Milanese, ha cessato definitivamente l’attività. Con questa decisione si conclude un percorso industriale l - facebook.com Vai su Facebook
Presidio permanente a Palazzo di città a sostegno della Palestina e della Global Sumud Flotilla - Il Comune di Bari istituirà un presidio permanente, presente 24 ore su 24, nella sala del Consiglio comunale, in solidarietà al popolo palestinese e alla missione umanitaria della Global Sumud ... Lo riporta rainews.it
In piazza a Cuneo un presidio permanente per Gaza - È attivo in piazza Europa a Cuneo un presidio permanente per Gaza, promosso dal coordinamento Cuneo per Gaza. Da ansa.it