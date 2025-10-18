Si apre l' edizione dei Rolli dedicata a Genova e l’800

“Ogni volta che varchiamo la soglia di uno dei Palazzi dei Rolli ci rendiamo conto che Genova non smette mai di sorprenderci. Con questa visita condivisa con la giunta diamo un via simbolico a un altro fine settimana all’insegna dei Rolli Days”. Così la sindaca di Genova Silvia Salis che ieri. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Calabria News 24. . Rende (CS) - SI APRE UFFICIALMENTE LA VIª EDIZIONE DI OKTOBERFEST CALABRIA Visita il nostro sito: http://www.calabrianews24.com Inviaci le tue segnalazioni: [email protected] - facebook.com Vai su Facebook

Cosa prevede il programma dell'edizione che apre domani? - X Vai su X

Entrano nel vivo i Rolli Days d'autunno nel segno dell'Ottocento: il programma - Fino a domenica 19 ottobre l’evento culturale più atteso: per la prima volta saranno visitabili anche edifici e luoghi che hanno segnato la trasformazione di Genova nel XIX secolo ... Segnala primocanale.it

Rolli Days 2025: apre per la prima volta al pubblico Palazzo Orsini, gioiello dell'Ottocento genovese - I Rolli Days tornano dal 17 al 19 ottobre con un’edizione speciale dedicata all’Ottocento, secolo di profondi cambiamenti e grande fermento culturale per Genova. Secondo telenord.it

Edizione autunnale dei Rolli Days dedicata all'Ottocento: nuovi percorsi guidati e nuovi edifici visitabili - Appuntamento da venerdì 17 a domenica 19 ottobre per “Genova e l'Ottocento, l'arte attraverso il cambiamento” un'edizione che si presenta come l’atto conclusivo dell’anno dell’ Ottocento, offrendo un ... Lo riporta genovatoday.it