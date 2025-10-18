Si alza il sipario del teatro comunale Regina Margherita di Marcialla
Firenze, 18 ottobre 2025 - “Al servizio della cultura per un mondo migliore”. Quando una comunità e il suo teatro si identificano in una sola cosa. Con questo slogan e questo spirito, torna, con un pieno di appuntamenti, la rassegna del teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle - Firenze), edizione 2025 -2026. Da ottobre a maggio inanella una trentina di proposte tra teatro ragazzi, popolare toscano e vernacolo, teatro a km zero, teatro contemporaneo e di ricerca, jazz con degustazioni di vino, musica e concerti bandistici. La Stagione si aprirà, domenica 19 ottobre alle 17, con il concerto dell’Orchestra dell’Università di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
