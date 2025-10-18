Sì allo spostamento dei sinti La maggioranza vota da sola
Alla fine di una discussione-fiume sono rimasti solo i consiglieri di maggioranza a votare la variazione di bilancio che, tra le diverse misure, prevede lo spostamento di uno dei due campi sinti da piazzale Europa a Pavia Est all’incrocio tra via Chiri e via Saragat. L’opposizione in blocco ha deciso di abbandonare l’aula ritenendo la delibera poco chiara e non regolare. La misura blocca 1 milione e 50mila euro, ma lo spostamento su un parcheggio costerà 300-400mila euro. "Non sarà il quarto campo di Pavia – ha detto l’assessore al bilancio Matteo Pezza – sarà riassorbito uno dei tre insediamenti per andare a costituire una micro area temporanea in cui ospitare 13 famiglie". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
