Sì allo spostamento dei sinti La maggioranza vota da sola

Ilgiorno.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine di una discussione-fiume sono rimasti solo i consiglieri di maggioranza a votare la variazione di bilancio che, tra le diverse misure, prevede lo spostamento di uno dei due campi sinti da piazzale Europa a Pavia Est all’incrocio tra via Chiri e via Saragat. L’opposizione in blocco ha deciso di abbandonare l’aula ritenendo la delibera poco chiara e non regolare. La misura blocca 1 milione e 50mila euro, ma lo spostamento su un parcheggio costerà 300-400mila euro. "Non sarà il quarto campo di Pavia – ha detto l’assessore al bilancio Matteo Pezza – sarà riassorbito uno dei tre insediamenti per andare a costituire una micro area temporanea in cui ospitare 13 famiglie". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

s236 allo spostamento dei sinti la maggioranza vota da sola

© Ilgiorno.it - Sì allo spostamento dei sinti. La maggioranza vota da sola

News recenti che potrebbero piacerti

s236 spostamento sinti maggioranzaSì allo spostamento dei sinti. La maggioranza vota da sola - fiume sono rimasti solo i consiglieri di maggioranza a votare la variazione di bilancio che, tra le diverse misure, prevede lo spostamento di uno dei due campi sinti da pi ... Segnala ilgiorno.it

s236 spostamento sinti maggioranzaSpostamento del campo Sinti, il sindaco: «Trovata un’altra area» - Il nuovo spazio resta in via Saragat (Pavia est) ma su una zona già urbanizzata: «Soluzione più ordinata e sostenibile» ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it

s236 spostamento sinti maggioranzaCaos in consiglio a Pavia, salta la votazione sullo spostamento dei sinti: rissa sfiorata tra consigliere Fdi e segretario comunale - Il Comitato di quartiere Zona Artigianale Pavia Est protesta contro lo spostamento delle famiglie sinte, i Pro Pal contestano rumorosamente il convegno sulla ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: S236 Spostamento Sinti Maggioranza