Si accendono i motori per i 400 anni del Carnevale | aperte le prevendite per l’edizione 2026
Dopo il successo straordinario dell’edizione 2025, che ha superato le 135 mila presenze in cinque giorni, il Carnevale di Sciacca si prepara a celebrare i suoi 400 anni di storia. L’annuncio dell’apertura ufficiale delle vendite per l’edizione 2026 è arrivato direttamente dalla TTG Travel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
