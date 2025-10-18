Si accendono i motori per i 400 anni del Carnevale | aperte le prevendite per l’edizione 2026

Agrigentonotizie.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo straordinario dell’edizione 2025, che ha superato le 135 mila presenze in cinque giorni, il Carnevale di Sciacca si prepara a celebrare i suoi 400 anni di storia. L’annuncio dell’apertura ufficiale delle vendite per l’edizione 2026 è arrivato direttamente dalla TTG Travel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

