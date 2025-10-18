Show speciale sul palco di Parigi La Rangers Music Band all’Unesco
Da Brugherio a Parigi: la “Rangers Music Band” si esibirà all’ Unesco. Martedì l’appuntamento nell’ambito del “Work inclusion: Talents and Skills in Italian Cuisine” che dalle 19 animerà l’Unesco Restaurant. All’iniziativa, promossa dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, parteciperanno 28 associazioni italiane, che si occupano di inclusione lavorativa. Oltre 200 - tra ragazzi con disabilità, educatori e accompagnatori - le persone coinvolte, impegnate nella preparazione dei piatti e nel servizio di sala. Tra loro anche la “Rangers Music Band”, gruppo costituito dai giovani che frequentano lo Sfa (Servizio di formazione all’autonomia) della cooperativa sociale Il Brugo di Brugherio, che per la prima volta si esibirà fuori dall’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
