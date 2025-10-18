Short track la staffetta maschile salva la giornata azzurra a Montreal Doppia caduta per Sighel squalificata Confortola
Una terza giornata da dimenticare per l’Italia nella seconda tappa del World Tour di short track. Tra cadute e squalifiche, si salva solamente la staffetta maschile che riesce a staccare nuovamente un biglietto per la finale e proverà a lottare per quel podio già raggiunto una settimana fa (gli azzurri chiusero al terzo posto). Il quartetto azzurro ha vinto la propria semifinale, complice la squalifica della Cina (aveva chiuso davanti agli azzurri) per un contatto con gli Stati Uniti, che sono stati così promossi in finale. Una doppia caduta ha spento i sogni di podio per Pietro Sighel sia nei 500 sia nei 1500 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it
