Shock nei campi | avvistato un boa lungo tre metri

Bresciatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un serpente boa lungo circa tre metri si aggirerebbe da alcune settimane nelle campagne tra Montecroce e Maguzzano, a Desenzano del Garda. Diverse persone affermano di averlo visto, e anche le autorità sono state informate. Si tratterebbe di un esemplare tropicale – probabilmente abbandonato o. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

shock campi avvistato boaShock nei campi: avvistato un boa lungo tre metri - Un serpente boa lungo circa tre metri si aggirerebbe da alcune settimane nelle campagne tra Montecroce e Maguzzano, a Desenzano del Garda. Segnala bresciatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Shock Campi Avvistato Boa