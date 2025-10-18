Shaquille O' Neal troppo alto per le sue supercar | taglia e allunga una Lamborghini e una Corvette

L'ex cestista statunitense, quattro volte re in Nba, faticava a guidare la sua Gallardo a causa della sua stazza. Per risolvere il problema fece ricorso a un'idea originale. Che ora replica con la sua nuova Corvette Z06. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Shaquille O'Neal troppo alto per le sue supercar: "taglia" e allunga una Lamborghini e una Corvette

Approfondisci con queste news

Basket tennis and #GOAT Novak Djokovic #riyadh Shaquille O'Neal sta dando istruzioni. Lo sa: una foto con il GOAT deve essere perfetta #shaquilleoneal - facebook.com Vai su Facebook

Shaquille O'Neal troppo alto per le sue supercar: "taglia" e allunga una Lamborghini e una Corvette - L'ex cestista statunitense, quattro volte re in Nba, faticava a guidare la sua Gallardo a causa della sua stazza. Come scrive msn.com