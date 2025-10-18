Sgs si parte dall’Olimpic

Prenderà il via oggi alle 18 con l’insidiosa sfida di Massa Marittima contro l’Olimpic la stagione di serie B dell’Sdg Spezia Pallamano, che torna a calcare il parquet con un cambio in panchina: Michele Andreini ha preso il posto di Alessandro Perotto. Agli ordini del mister (coadiuvato da Laura Colonnata e Michele Mazzi, dall’allenatore portieri Gianluca Marcias e con il supporto tecnico di Marco Maci) ci saranno: Marco Fioravanti, Stefano Pesce, Matteo Galano, Michele Mazzi, Gianmarco Pelli, Federico Pelli, Flavio Scapazzoni, Francesco D’Ettorre, Francesco Romeo, Michel Fedi, Mattia Munno, Pantaleone Zizo, Davide Pallano, Yousef Hassan, Andrea Spadavecchia, Lorenzo Portonato Nikola Yosiof, Nicolas Bianchetti, Valerio Pesce, Samuele Tonelli, Alessandro Fabiani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

