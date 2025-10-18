Sfonda le vetrate di due negozi con un tombino per rubare 130 euro | arrestato
I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un uomo di 37 anni per furto aggravato. L'intervento è scattato nelle prime ore del giorno del 14 ottobre, intorno alle 4, a seguito di una segnalazione giunta tramite il Numero Unico di Emergenza 112. I Carabinieri sono. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
