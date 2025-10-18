Sfidare il deserto su un Audi elettrica

Vanityfair.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chilometri e chilometri, tra le dune di sabbia ocra del Sahara tunisino sulle tracce dei dromedari con Audi SQ6 Sportback e-tron, SUV coupé elettrico da 517 CV e 600 km di autonomia: un’avventura unica, emozionante e adrenalitica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

sfidare il deserto su un audi elettrica

© Vanityfair.it - Sfidare il deserto su un Audi elettrica

Leggi anche questi approfondimenti

sfidare deserto audi elettricaSfidare il deserto su un Audi elettrica - Chilometri e chilometri, tra le dune di sabbia ocra del Sahara tunisino sulle tracce dei dromedari con Audi SQ6 Sportback e- vanityfair.it scrive

sfidare deserto audi elettricaAudi SQ6 Sportback e-tron, un Suv coupé elettrico sulle dune del deserto del Sahara. Come è andata - La sabbia scorre come acqua sotto le ruote, il vento asciuga ogni suono e al volante ci si sente padroni del mezzo e del deserto: sulle dune di Ksar Ghilane, nel cuore del Sahara tunisino, la ... Da repubblica.it

sfidare deserto audi elettricaAudi SQ6 e-tron Sportback: l'elettrico sfida il Sahara - Audi nel 2024 ha vinto la Dakar con la trazione integrale full electric. Riporta sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Sfidare Deserto Audi Elettrica