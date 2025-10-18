Sfidare il deserto su un Audi elettrica

Chilometri e chilometri, tra le dune di sabbia ocra del Sahara tunisino sulle tracce dei dromedari con Audi SQ6 Sportback e-tron, SUV coupé elettrico da 517 CV e 600 km di autonomia: un’avventura unica, emozionante e adrenalitica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sfidare il deserto su un Audi elettrica

Leggi anche questi approfondimenti

Ecco DR02, il primo robot umanoide capace di sfidare pioggia e deserto - X Vai su X

L’atleta Davide Luca Gasparini torna nel Sahara per sfidare nuovamente il deserto, e correre cento chilometri in una tappa unica in autosufficienza (per intenderci sulle spalle avrà uno zaino con le cose che potrebbero servirgli tra le dune) - facebook.com Vai su Facebook

Sfidare il deserto su un Audi elettrica - Chilometri e chilometri, tra le dune di sabbia ocra del Sahara tunisino sulle tracce dei dromedari con Audi SQ6 Sportback e- vanityfair.it scrive

Audi SQ6 Sportback e-tron, un Suv coupé elettrico sulle dune del deserto del Sahara. Come è andata - La sabbia scorre come acqua sotto le ruote, il vento asciuga ogni suono e al volante ci si sente padroni del mezzo e del deserto: sulle dune di Ksar Ghilane, nel cuore del Sahara tunisino, la ... Da repubblica.it

Audi SQ6 e-tron Sportback: l'elettrico sfida il Sahara - Audi nel 2024 ha vinto la Dakar con la trazione integrale full electric. Riporta sportmediaset.mediaset.it