Scenderanno in campo domani alle 15,30 per dare seguito al loro cammino, fino a oggi illibato. Le bianconere del Siena Fc, prime in classifica a punteggio pieno, affronteranno, al Bertoni, la Folgor Marlia. "Rispetto all’inizio ci sono stati dei miglioramenti – dice la giovane Noemi La Rocca (nella foto) –. Stiamo iniziando a conoscerci meglio, sia dentro che fuori dal campo. C’è ancora molto da lavorare, ma stiamo facendo passi avanti". Osserveranno invece un turno di riposo le ragazze del Siena Cf; la società presieduta da Riccardo Magrini vedrà però all’opera le formazioni giovanili. Le Pulcine scenderanno in campo oggi alle 10,30 contro l’Upp Uopini; l’Under 17 sarà impegnata in trasferta, alle 15, contro la Vigor Cf; l’Under 15 sarà di scena sul campo dell’Atletico Levane Leona, domani alle 11,30. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Settore femminile. Il Siena Fc sfida al Bertoni la Folgor Marlia. Turno di riposo per le ragazze di Magrini