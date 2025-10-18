Settore femminile Il Siena Fc sfida al Bertoni la Folgor Marlia Turno di riposo per le ragazze di Magrini
Scenderanno in campo domani alle 15,30 per dare seguito al loro cammino, fino a oggi illibato. Le bianconere del Siena Fc, prime in classifica a punteggio pieno, affronteranno, al Bertoni, la Folgor Marlia. "Rispetto all’inizio ci sono stati dei miglioramenti – dice la giovane Noemi La Rocca (nella foto) –. Stiamo iniziando a conoscerci meglio, sia dentro che fuori dal campo. C’è ancora molto da lavorare, ma stiamo facendo passi avanti". Osserveranno invece un turno di riposo le ragazze del Siena Cf; la società presieduta da Riccardo Magrini vedrà però all’opera le formazioni giovanili. Le Pulcine scenderanno in campo oggi alle 10,30 contro l’Upp Uopini; l’Under 17 sarà impegnata in trasferta, alle 15, contro la Vigor Cf; l’Under 15 sarà di scena sul campo dell’Atletico Levane Leona, domani alle 11,30. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
