Sessantenne truffato a Sant’Angelo Il finto acquirente lo raggira al Pos

Maledetto il giorno che la coppia di sessantenni, di Sant’Angelo di Gatteo, decisero di mettere in vendita il tavolo di legno sul sito subito.it. "Trecento euro ha scritto? È un bel tavolo, a me la cifra va bene". Ma che trattativa fluida, e che voce suadente all’altro capo del cellulare: un acquirente che non tira neppure di un euro, avrà pensato I.B. che gli chiede il nome, ma gli passa subito dalla mente (nome falso, quindi particolare del tutto ininfluente) e per concludere la trattativa lo avverte. "Le invio l’Iban in whats app per fare il bonifico. D’accordo?". "Ma no – risponde l’acquirente fin troppo affabile –: ci sbrighiamo prima con Postepay, lo uso spesso e tutti fanno così. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sessantenne truffato a Sant’Angelo. Il finto acquirente lo raggira al Pos

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Materiale pedopornografico e falsi distintivi delle forze di polizia: arrestato sessantenne dal #COSC di #Palermo nel corso della perquisizione personale, locale e informatica disposta dalla Procura della Repubblica di Palermo, sono stati rinvenuti e seque - facebook.com Vai su Facebook

Sessantenne truffato a Sant’Angelo. Il finto acquirente lo raggira al Pos - Aveva venduto online un tavolo e digitato su richiesta codici a Poste Pay Maledetto il giorno che la coppia di sessantenni, di Sant’Angelo ... Da ilrestodelcarlino.it

Sventano la truffa del finto carabiniere - La truffa del finto carabiniere non ha funzionato su una coppia di coniugi ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Truffa del finto carabiniere, anziana lo fa arrestare - Prato, 25 settembre 2025 – L’hanno chiamata al telefono sostenendo di essere carabinieri (e fornendo il nome di un militare realmente esistente) e le hanno riferito che il figlio aveva avuto un ... lanazione.it scrive