Servizi sociali interrogazione dopo il caso Fratelli Tutti | nel mirino le rotazioni del personale di Messina Social City

Messinatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove tensioni attorno a Messina Social City, l’azienda speciale del Comune che gestisce i servizi sociali cittadini. Dopo le segnalazioni di disagi interni e di rotazioni di personale nei servizi educativi e di accoglienza, il consigliere comunale Alessandro Russo ha presentato un’interrogazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

