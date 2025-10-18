Servizi sociali e sanitari Misericordia ecco i rinforzi
Pistoia, 18 ottobre 2025 – Un nuovo mezzo adibito ai servizi sociali e sanitari della Misericordia di Pistoia è stato inaugurato ieri alla sede dell’arciconfraternita, in via Bonellina. Il veicolo, una Fiat Panda, è stato acquistato grazie al sostegno di Conad Nord Ovest che ha contribuito donando la merce per il tradizionale mercatino di Natale. La nuova Panda va ad ampliare il parco veicoli della Misericorida che quotidianamente è a disposizione per il crescente numero di persone che necessitano assistenza per essere accompagnati a fare terapie oncologiche o per altri servizi socio-assistenziali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
