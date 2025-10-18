Servizi sociali e sanitari Misericordia ecco i rinforzi

Lanazione.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pistoia, 18 ottobre 2025 – Un nuovo mezzo adibito ai servizi sociali e sanitari della Misericordia di Pistoia è stato inaugurato ieri alla sede dell’arciconfraternita, in via Bonellina. Il veicolo, una Fiat Panda, è stato acquistato grazie al sostegno di Conad Nord Ovest che ha contribuito donando la merce per il tradizionale mercatino di Natale. La nuova Panda va ad ampliare il parco veicoli della Misericorida che quotidianamente è a disposizione per il crescente numero di persone che necessitano assistenza per essere accompagnati a fare terapie oncologiche o per altri servizi socio-assistenziali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

servizi sociali e sanitari misericordia ecco i rinforzi

© Lanazione.it - Servizi sociali e sanitari. Misericordia, ecco i rinforzi

Approfondisci con queste news

Misericordia, aumentano i servizi. In arrivo un nuovo automezzo - di Leonardo BartolettiLa Misericordia di Pontassieve aumenta i servizi sociali e sanitari per le famiglie del territorio grazie al progetto ’Muoversi & non solo’. Come scrive lanazione.it

servizi sociali sanitari misericordia"Servono altri volontari sulle ambulanze" - L’appello delle associazioni Misericordia di Pieve e Avap di Fiumalbo e Riolunato. Riporta msn.com

Corso per soccorritori alla Misericordia di Borgo San Lorenzo - 00, presso l'aula formazione della sede della Misericordia di Borgo San Lorenzo di via Roma n. Riporta ilfilo.net

Cerca Video su questo argomento: Servizi Sociali Sanitari Misericordia