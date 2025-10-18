Serie D | ulteriore innesto nell’organico bianconero Salvadori per il Borgo
Operazione di mercato del Sansepolcro alla vigilia della delicata sfida casalinga contro il Siena. È arrivato in bianconero un interessante sottoquota, Andrea Salvadori, ala destra classe 2005. Si tratta di un giocatore con propensione offensiva e versatilità, in grado di ricoprire – all’occorrenza – tutti i ruoli del reparto avanzato. Dopo la trafila giovanile fra Livorno, Pontedera ed Empoli, Salvadori ha già maturato esperienza in serie D indossando nella scorsa stagione la maglia del Poggibonsi, con cui ha realizzato 3 reti. In questa prima parte di campionato ha militato nel Celle Varazze, formazione ligure del girone A della stessa categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Dai social.. per le serie tv già di successo o di imminente arrivo, nel caso di #Bridgerton, non solo di nuova stagione in catalogo dal 2026 ma già rinnovata anche per un’ulteriore annunciata, quinta e sesta, continuazione.. il record di visualizzazio - X Vai su X
- Via a tutti campionati dalla Serie B in giù - Novità regolamentari: ulteriore specificazione per il secondo tocco - Roberto Piazza aggiorna gli allenatori - Tutte le formule dei campionati dalla Serie B alla Serie D - Tutto sul beach volley lombardo e sul Corso per - facebook.com Vai su Facebook
Serie D: ulteriore innesto nell’organico bianconero. Salvadori per il Borgo - È arrivato in bianconero un interessante sottoquota, Andrea Salvadori, ala destra classe 2005. Segnala sport.quotidiano.net