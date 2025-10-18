TERRANUOVA Il Terranuova Traiana si prepara alla prima assoluta del Prato in riva al Ciuffenna. Sono 400 i tagliandi messi a disposizione dei tifosi ospiti per il big match in programma domani allo stadio Matteini di Terranuova. Sarà una gara con molti ex biancazzurri che oggi militano nella formazione valdarnese, a partire dal capitano dei biancorossi Alberto Marini. Il classe 1999 approda allo stadio Lungobisenzio nella stagione 2016-2017, accasandosi nelle giovanili, per poi debuttare in prima squadra tra i professionisti il 23 dicembre 2016 in Tuttocuoio-Prato, terminata 3-1. Con i pratesi disputa due campionati di serie C1: 4 presenze la prima stagione, 18, di cui 13 dal primo minuto, più 3 di Coppa Italia la seconda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: sono numerosi gli elementi che hanno militato su entrambi i fronti. Tra questi ci sono pure Pagnini, Tassi e Innocenti. Terranuova-Prato, la sfilata degli ex inizia con Marini