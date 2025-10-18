Serie D Il Tuttocuoio si affida al piemontese Boschetto La sua missione è tentare una grande rimonta

Il nuovo allenatore del Tuttocuoio arriva dal Piemonte. Si chiama Riccardo Boschetto, ha 58 anni ed è nato a Torino. Il sostituto di Aldo Firicano è reduce dalla promozione in Serie D della Cairese, ottenuta nel 2024, e in precedenza era riuscito a portare nella prima categoria dilettantistica anche il Saluzzo, nonché a conquistare una salvezza con l’Asti, ancora in Serie D, dopo una incredibile rimonta. Quella che spera di iniziare adesso il Tuttocuoio, inchiodato sul fondo della classifica del girone D di Serie D con due soli punti in 7 giornate (2 pareggi e 5 sconfitte). Boschetto sembra il profilo più indicato per tentare l’impresa, visto che ha la fama di grande motivatore, nonché tecnico capace di risolvere situazioni intricate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net