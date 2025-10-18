Serie D Atletico | domani il match contro la Recanatese

Proseguono gli allenamenti in casa Atletico Ascoli in vista della sfida di domani contro la Recanatese. Terzo derby stagionale dopo quello con perso in casa l’Ancona e quello vinto in trasferta a Castelfidardo. I bianconeri del Patron Graziano Giordani torneranno allo stadio Cino e Lillo Del Duca, finora abbastanza ‘tirato’ nei risultati in favore degli ascolani: pareggio con L’Aquila e sconfitta con l’Ostiamare. Il ko contro l’Ancona è invece arrivato al comunale di Castel di Lama per indisponibilità dello stadio Del Duca. Insomma, si cercherà in tutti i modi di sfatare questo tabù e conquistare il primo successo stagionale tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

