Proseguono gli allenamenti in casa Atletico Ascoli in vista della sfida di domani contro la Recanatese. Terzo derby stagionale dopo quello con perso in casa l’Ancona e quello vinto in trasferta a Castelfidardo. I bianconeri del Patron Graziano Giordani torneranno allo stadio Cino e Lillo Del Duca, finora abbastanza ‘tirato’ nei risultati in favore degli ascolani: pareggio con L’Aquila e sconfitta con l’Ostiamare. Il ko contro l’Ancona è invece arrivato al comunale di Castel di Lama per indisponibilità dello stadio Del Duca. Insomma, si cercherà in tutti i modi di sfatare questo tabù e conquistare il primo successo stagionale tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serie D, Atletico: domani il match contro la Recanatese