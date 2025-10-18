Serie D Atletico | domani il match contro la Recanatese
Proseguono gli allenamenti in casa Atletico Ascoli in vista della sfida di domani contro la Recanatese. Terzo derby stagionale dopo quello con perso in casa l’Ancona e quello vinto in trasferta a Castelfidardo. I bianconeri del Patron Graziano Giordani torneranno allo stadio Cino e Lillo Del Duca, finora abbastanza ‘tirato’ nei risultati in favore degli ascolani: pareggio con L’Aquila e sconfitta con l’Ostiamare. Il ko contro l’Ancona è invece arrivato al comunale di Castel di Lama per indisponibilità dello stadio Del Duca. Insomma, si cercherà in tutti i modi di sfatare questo tabù e conquistare il primo successo stagionale tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
? 8ª GIORNATA CAMPIONATO SERIE D ? MONASTIR1983 ? ATLETICO LODIGIANI Domenica 19 Ottobre 15:00 Stadio Comunale Monastir (SU) #monastir1983 #stagione2025_2026 #serieD - facebook.com Vai su Facebook
Serie D, Atletico: domani il match contro la Recanatese - Proseguono gli allenamenti in casa Atletico Ascoli in vista della sfida di domani contro la Recanatese. Riporta ilrestodelcarlino.it
Serie D, domani il derby di alta classifica Latte Dolce-Monastir - Il Budoni, reduce dall'eliminazione in Coppa Italia, riceverà una Nocerina in gran forma. Riporta calciocasteddu.it
Serie D, le ultime dai campi - La settima giornata del girone F di Serie D, che si disputerà domani (domenica) alle ore 15, metterà le marchigiane a duello con le big del campionato. youtvrs.it scrive