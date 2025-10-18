Serie C Livorno-Sambenedettese in diretta LIVE
Una partita complicata, per tanti motivi. Il Livorno, reduce dal pesante ko di Pineto, ospiterà all'Armando Picchi la Sambenedettese (fischio d'inizio alle 14.30) in un match che gli uomini di Formisano non possono fallire. Gli amaranto, fin qui, si sono infatti resi protagonisti di un cammino. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Seria A Rugby Livorno 1931 VS Verona Rugby, domenica ore 15:30, presso Campo Montano di Livorno Serie C Bellaria Pontedera VS Rugby Livorno 1931 , domenica ore 15:30, presso Centro Sportivo Bellaria Pontedera OLD Pirati OL - facebook.com Vai su Facebook
Serie C, Livorno-Sambenedettese in diretta. LIVE - Il Livorno, reduce dal pesante ko di Pineto, ospiterà all'Armando Picchi la Sambenedettese (fischio d'inizio alle 14. Lo riporta livornotoday.it
Serie C | Livorno-Sambenedettese, le probabili formazioni. Ultima chiamata per Formisano - 0 senza attenuanti, ha fatto precipitare ulteriormente la situazione in casa amaranto spazientendo la tifoseria, ades ... Scrive today.it
Pronostico Livorno vs Sambenedettese – 18 Ottobre 2025 - Il match di Serie C fra Livorno e Sambenedettese, in programma il 18 Ottobre 2025 alle 14:30 allo Stadio Armando Picchi, si annuncia equilibrato e ricco di ... Scrive news-sports.it