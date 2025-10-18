Serie C | Livorno-Sambenedettese 2-1 le pagelle | Cioffi decisivo Dionisi freddo dal dischetto
Ossigeno puro. Il Livorno, all'Armando Picchi, supera per 2-1 la Sambenedettese grazie alle reti di Cioffi e Dionisi (dal dischetto) e torna a respirare dopo le ultime due sconfitte consecutive. Solida la prova degli uomini di Formisano, che resistono nel finale agli assalti rossoblù.Seghetti 5,5. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Serie C, i tifosi del Livorno sono in rivolta: “Esciua non è gradito, ora basta” - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA/ Livorno Sambenedettese (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie C, 18 ottobre 2025) - Presentazione della diretta Livorno Sambenedettese, analisi delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... Lo riporta ilsussidiario.net
Serie C, Livorno-Sambenedettese in diretta. LIVE - Sambenedettese, gara valida per la decima giornata del girone B di serie C. Come scrive today.it
Livorno-Sambenedettese, gli aggiornamenti della partita - La squadra di Ottavio Palladini – che verrà sostituto da Marco Mancinelli a causa del turno di squalifica rimediato contro il Ravenna – sce ... lanuovariviera.it scrive