Serie B la rimonta del Mantova si ferma sui legni | 1-1 con il Sudtirol
Mantova – Il Mantova riparte, non senza fatica, con un pareggio casalingo con il Sudtirol. L’1-1 è il giudizio finale di un incontro che, sostanzialmente, ha confermato le note dominanti di questo periodo per la squadra virgiliana, generosa e combattiva, ma con un pessimo rapporto con il gol (non sono bastati due pali, una traversa ed una rete annullata per fuorigioco per conquistare i tre punti) e con la poco gradita prerogativa di vedersi trafiggere alla prima, vera occasione della rivale di turno. A tutto questo, oltre alla capacità di non arrendersi e ad una notevole dose di sfortuna, bisogna però aggiungere un segnale che la formazione biancorossa ha lanciato in modo molto chiaro dopo il pareggio di Ruocco al 10’ della ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
