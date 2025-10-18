Serie A Torino-Napoli 1-0 | orgoglio granata Gol e highlightsyou

Torinotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grande Olimpico di Torino torna a essere una bolgia. Una di quelle serate in cui il calcio si fonde con la passione, e l’urlo dei tifosi granata si sente fin sotto la Mole. Il Torino batte 1-0 il Napoli grazie a un lampo di Giovanni Simeone — proprio lui, l’ex azzurro — che regala ai suoi una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

serie torino napoli 1Torino-Napoli 1-0: video, gol e highlights - Il Napoli rimane fermo a 15 punti in classifica dopo la sconfitta dell’Olimpico contro il Torino per 1- Scrive sport.sky.it

serie torino napoli 1Torino-Napoli 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Simeone segna il vantaggio - Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive

serie torino napoli 1Serie A: in campo Torino-Napoli 1-0 LIVE - Ora vediamo le risposte della rosa con 7 partite in 22 giorni, che porta un inevitabile dispendio di energie forte; servono rotazioni e c'è bisogno di tutti. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Torino Napoli 1