Serie A Torino-Napoli 1-0 | orgoglio granata | gol e highlights
Il Grande Olimpico di Torino torna a essere una bolgia. Una di quelle serate in cui il calcio si fonde con la passione, e l’urlo dei tifosi granata si sente fin sotto la Mole. Il Torino batte 1-0 il Napoli grazie a un lampo di Giovanni Simeone — proprio lui, l’ex azzurro — che regala ai suoi una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Serie A. In campo Torino-Napoli1-0:vetta a rischio per gli azzurri Pari a reti inviolate tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0. Alle 20.45 Roma-Inter Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-settima - facebook.com Vai su Facebook
Sabato sera al Grande Torino! Il Napoli affronta il Torino sabato alle 18:00 in Serie A. Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt https://l.mws.com/tOUBR3 #ForzaNapoli - X Vai su X
Serie A, Torino-Napoli 1-0: la dura legge dell'ex, decide Simeone - Azzurri senza McTominay e Hojlund, forfait dell'ultimo minuto, e incapaci di trovare il gol del pareggio nonostante l'arrembaggio finale ... Secondo corrieredellosport.it
Serie A: Torino batte Napoli 1-0, decide l'ex Simeone CRONACA e FOTO - Giovanni Simeone segna con la maglia del Torino al 'suo' Napoli e non solo non esulta ma chiede quasi scusa con gli occhi lucidi. Secondo ansa.it
Serie A: in campo Torino-Napoli 1-0 LIVE - Ora vediamo le risposte della rosa con 7 partite in 22 giorni, che porta un inevitabile dispendio di energie forte; servono rotazioni e c'è bisogno di tutti. Scrive ansa.it