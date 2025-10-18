Serie A Premier Liga Ligue 1 e il Klassiker in Germania | le partite di oggi
In Italia si gioca in Serie A, B e C. In Ligue 1 in campo l'OM di De Zerbi, in Premier impegnate Chelsea, City e Arsenal. Il Barcellona ospita il Getafe, in Bundesliga c'è Bayern Monaco-Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Dalla Premier League alla quarta serie: Fabio Borini torna in Inghilterra a sorpresa. Ha firmato con il Salford City di Beckham e Gary Neville fino a gennaio - facebook.com Vai su Facebook
Uno dalla Serie A e l'altro dalla Premier League: chi preferite? #Milan #calciomercato #13ottobre - X Vai su X
Serie A, Premier, Liga, Ligue 1 e il "Klassiker" in Germania: le partite di oggi - In Ligue 1 in campo l'OM di De Zerbi, in Premier impegnate Chelsea, City e Arsenal. Si legge su msn.com
I pronostici di sabato 18 ottobre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 - I pronostici di sabato 18 ottobre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati ... ilveggente.it scrive
I pronostici del weekend (18-19 ottobre): Serie A e campionati esteri - I pronostici del weekend, settima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 ... Secondo ilveggente.it