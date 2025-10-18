Serie A pari senza gol a Lecce e Pisa
17.03 Nessuna rete nelle due partite che aprono l'ottava giornata di serie A. Sia Lecce-Sassuolo sia Pisa-Verona terminano 0-0. Neroverdi a 10 punti, salentini a 6. Più delicata la posizione dei nerazzurri toscani, penultimi a quota 3, e dell'Hellas, a 4 punti. Al 'Via del Mare' il Lecce ci prova con Tiago Gabriel, Stulic e Helgason. Fronte Sassuolo, Laurienté spreca un'occasione, Berardi trova la parata di Falcone. All'Arena Garibaldi, chance per entrambe le squadre, ma nessuno trova la via della rete decisiva. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Scopri altri approfondimenti
TvSei. . Serie D. Sorride solo il Teramo: pari per tre, crolla L’Aquila Weekend agrodolce per le abruzzesi di Serie D. L’unica a vincere è il Teramo, che resta in scia dell’Ostiamare e consolida il secondo posto grazie al gol di Fall. Pari per Chieti, Notaresco e Giu - facebook.com Vai su Facebook
Calcio a 5, Serie C1: pari che sta strettissimo alla Futsal Savigliano https://ideawebtv.it/2025/10/13/calcio-a-5-serie-c1-pari-che-sta-strettissimo-alla-futsal-savigliano/… via @www.ideawebtv.it - Quotidiano on line della provincia di Cuneo - X Vai su X
Sassuolo fermato a Lecce, pari tra Pisa e Verona: la Serie A riparte senza gol - Al Via del Mare pochissime emozioni mentre alla Cetilar Arena Orban grazia per due volte la squadra di Gilardino ... Scrive tuttosport.com
Academy, primo passo. Pari senza gol con la Res - È quello che le biancazzurre hanno conquistato in casa della Res Roma (0- Segnala ilrestodelcarlino.it
Novara, pari senza gol con la Giana: gli azzurri rimandano ancora la vittoria - Reti bianche al “Città di Gorgonzola”, altro pareggio per il Novara ... Secondo lavocedinovara.com