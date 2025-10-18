Serie A pari senza gol a Lecce e Pisa

17.03 Nessuna rete nelle due partite che aprono l'ottava giornata di serie A. Sia Lecce-Sassuolo sia Pisa-Verona terminano 0-0. Neroverdi a 10 punti, salentini a 6. Più delicata la posizione dei nerazzurri toscani, penultimi a quota 3, e dell'Hellas, a 4 punti. Al 'Via del Mare' il Lecce ci prova con Tiago Gabriel, Stulic e Helgason. Fronte Sassuolo, Laurienté spreca un'occasione, Berardi trova la parata di Falcone. All'Arena Garibaldi, chance per entrambe le squadre, ma nessuno trova la via della rete decisiva. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it