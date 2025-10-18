Serie A oggi partite settima giornata su Sky DAZN e NOW | dove vederle in TV streaming e orari

Si alza il sipario sulla settima giornata di campionato: il weekend di Serie A è pronto a regalarci emozioni intense e spettacolo, dopo la pausa dedicata al doppio impegno della nazionale. Oggi, sabato 18 ottobre, prende il via la settima giornata di Serie A 20252026 con i primi anticipi. Il turno si chiuderà lunedì 20 ottobre con il tradizionale posticipo serale che coinvolge Cremonese e Udinese. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming. Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW Il nuovo weekend di campionato promette spettacolo e colpi di scena, con tre giorni ricchi di partite tutte da seguire tra DAZN e Sky. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Serie A oggi, partite settima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

News recenti che potrebbero piacerti

SERIE C FEMMINILE: È ORA DI INIZIARE! Oggi le nostre ragazze della Serie C sono pronte a scendere in campo per la prima partita della stagione, in una sfida tutta da vivere sul parquet avversario contro Basket Salso! . . Dopo settimane di duro lavo - facebook.com Vai su Facebook

Ottobre Rosa con @AIIAO_IT Oggi nella serie MITO vs FATTO parliamo di linfedema: non è inevitabile, ma si può prevenire e riconoscere presto. Gli infermieri e le infermiere educano le pazienti e monitorano i primi segnali. #OttobreRosa #BreastUnit #AII - X Vai su X

Serie A, le partite di oggi: dove vedere Torino-Napoli e Roma-Inter - Serie A 2025/26, settima giornata: la classifica, il programma completo e tutte le info su dove vederle in diretta tv e streaming ... sport.virgilio.it scrive

Dove vedere Roma-Inter, Torino-Napoli e le altre partite di oggi in serie A - Il big match della settima giornata è quello dell'Olimpico fra nerazzurri e giallorossi. Segnala msn.com

Serie A, si ricomincia! Il programma della settima giornata che inizia oggi - Questo il programma settimo turno del campionato di Serie A Enilive che si giocherà a partire da oggi, 18 ottobre, e si concluderà lunedì 20 ... Scrive milannews.it