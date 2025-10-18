Serie A l’Inter espugna l’Olimpico | decide Bonny Nerazzurri in vetta con Napoli e Roma
Bella vittoria dell’Inter che prosegue il filotto di successi consecutivi. Ancora decisivo Bonny, a segno nei primi minuti di gara. Nell’anticipo serale del turno di serie A l’Inter di Cristian Chivu espugna l’Olimpico battendo la Roma per 1 a 0. Decide una rete ad inizio gara del francese Bonny che sta sostituendo al meglio l’infortunato Marcus Thuram. Una gara con diverse emozioni ed un risultato che sta anche stretto ai nerazzurri che nel finale sfiorano la rete del raddoppio. Tre squadre in vetta alla classifica, ma sorride l’Inter. Ad inizio gara l’Inter trova il gol dopo pochi minuti: la Roma sbaglia a fare il fuorigioco e Bonny ne approfitta ed insacca con un bell’assist di Barella, colpevole anche Svilar. 🔗 Leggi su Sportface.it
Serie A. Roma-Inter. 0-1. Nerazzurri in vetta con giallorossi e azzurri Torino-Napoli 1-0: la squadra di Conte ancora in vetta grazie all'Olimpico. Pari a reti inviolate tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0
Un lunedì che sa di Serie A #ForzaInter
Serie B, l'ex Sottil espugna Marassi: il Modena batte 2-0 la Sampdoria nel posticipo - Il Modena dell'ex Andrea Sottil, 14 panchine lo scorso anno coi blucerchiati, stende la Sampdoria a Marassi con due gol nella ripresa e inizia il campionato con il piede giusto.
Serie B, Frosinone espugna Modena - Non si ferma la corsa del Frosinone che espugna Modena nella 10/a giornata di Serie B.
Serie D (girone e). Il Seravezza espugna Cannara. Ed è primo a punteggio pieno - Bertaina, Camilletti (21' st Di Cato), Baraboglia, Mancini; Schvindt (28' st Chemeka Azuruwa), Montero ...