Serie A in Australia | cosa resta del calcio?

Roma, 18 ott – “Ormai essere un hooligan non conta più, oggi contano solo i soldi”. Così afferma uno dei protagonisti del gran bel film polacco Furioza 2, ma la frase può essere applicata al calcio anche per un normale tifoso o per qualunque addetto ai lavori. L’ultimo chiodo sulla bara. Mi sono già occupato più volte di come il gioco più bello del mondo abbia ormai da tempo perso la sua anima. E con esso pure le gradinate. O di come l’unico barlume di speranza sembri provenire dalle serie minori (anche se in Italia siamo molto indietro rispetto al Regno Unito). Ma la conferma ufficiale che la partita di Serie A tra Milan e Como del prossimo 7 o 8 febbraio verrà disputata a Perth, in Australia, è veramente l’ultimo chiodo sulla bara. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

