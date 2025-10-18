Serie A aggancio in vetta riuscito per l' Inter | Roma ko all' Olimpico
Aggancio in vetta riuscito. L'Inter non si ferma, viaggia veloce, piega per 1-0 la Roma cui non basta grinta e coraggio e si conferma bestia nera per Gasperini che ancora una volta esce sconfitto per la nona volta consecutiva dalla sfida contro la sua ex squadra. Per i giallorossi doveva essere la sfida verità per capire quanto e come essere competitivi e l'esame seppur fallito non è il ritratto di una bocciatura, per l'Inter era invece l'occasione giusta per iniziare al meglio il trittico infernale che dopo la conquista dell'Olimpico la vedrà sfidare in Champions l'Union Royale e poi il Napoli inciampato a Torino e raggiunto in vetta aspettando poi la sfida di domenica sera del Milan contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
