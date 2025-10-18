Non è di certo ripartita con il botto la Serie A, che ha aperto la sua settima giornata con due pareggi a reti bianche nelle gare disputatesi alle ore 15. Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona sono infatti terminate entrambe 0-0, senza regalare alcuna rete in attesa della sfida tra Torino e Napoli, in programma alle ore 18. Al Via del Mare le formazioni di Di Francesco e Grosso si dividono la posta in palio in un match che non è sicuramente stato all’insegna della spettacolarità e delle occasioni da gol. Sassuolo che sale dunque a quota 10 punti non riuscendo a trovare la terza vittoria consecutiva: discorso simile per il Lecce, che non trova la continuità sperata dopo la vittoria di misura sul Parma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Serie A a reti bianche: 0-0 in Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona