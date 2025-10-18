Serie A a reti bianche | 0-0 in Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona

Sololaroma.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è di certo ripartita con il botto la Serie A, che ha aperto la sua settima giornata con due pareggi a reti bianche nelle gare disputatesi alle ore 15. Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona sono infatti terminate entrambe 0-0, senza regalare alcuna rete in attesa della sfida tra Torino e Napoli, in programma alle ore 18. Al Via del Mare le formazioni di Di Francesco e Grosso si dividono la posta in palio in un match che non è sicuramente stato all’insegna della spettacolarità e delle occasioni da gol. Sassuolo che sale dunque a quota 10 punti non riuscendo a trovare la terza vittoria consecutiva: discorso simile per il Lecce, che non trova la continuità sperata dopo la vittoria di misura sul Parma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

serie a a reti bianche 0 0 in lecce sassuolo e pisa verona

© Sololaroma.it - Serie A a reti bianche: 0-0 in Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona

Scopri altri approfondimenti

serie reti bianche 0Pomeriggio a reti bianche in Serie A. Tra Pisa-Verona e Lecce-Sassuolo vince la paura - Succede poco nelle due partite delle 15 che hanno fatto ripartire ufficialmente la Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Secondo sportpaper.it

serie reti bianche 0Lecce-Sassuolo 0-0, niente emozioni. Vince la noia - Entrambe le compagini non hanno avuto alcuna occasione per andare a segno. Lo riporta leccenews24.it

Juventus Women, pari a reti bianche all’esordio: il Sassuolo resiste e finisce 0-0 - TORINO – Inizia con un pareggio il cammino in Serie A Women 2025/2026 della Juventus Femminile, che non va oltre lo 0- quotidianopiemontese.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Serie Reti Bianche 0