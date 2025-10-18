Seria A1 pallanuoto Salerno si prende il derby contro Posillipo
Tempo di lettura: 3 minuti Sconfitta per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che cede in trasferta alla Rari Nantes Salerno per 13-11, nella gara valevole per la terza giornata del Campionato di Serie A1. I rossoverdi, guidati da Elios Marsili a causa della squalifica di Pino Porzio, dopo aver chiuso i primi due tempi in parità, cedono nella ripresa. Senza Nicola Cuccovillo, anche lui out per squalifica, per la Ranieri Impiantistica ci sono 3 gol di Radovic, doppiette per Rocchino e Valle. Il primo gol è di Rocchino, per il vantaggio rossoverde, pareggia Privitera da lontano, Radovic colpisce in controfuga ma Sifanno trova il gran gol per il 2-2 a 2:30 dal primo intervallo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
