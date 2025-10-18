Sergio Bonelli Editore presenta un nuovo Atlante di Dragonero
Le proposte di Sergio Bonelli Editore per la nuova edizione di Lucca Comics & Games si arricchiscono di annunci e sorprese. Dopo il successo della prima edizione, arriva in anteprima a Lucca Comics & Games 2025 (e poi in libreria e in fumetteria a partire dal 7 novembre) un nuovo inedito Atlante di Dragonero. Un volume affascinante per tutti i fan di Ian Aranill e delle sue avventure, colmo di nuove mappe, nuove descrizioni e nuove città da esplorare per conoscere ancora meglio l’universo nato dalla mente di Luca Enoch e Stefano Vietti. L’atlante Dragonero 2 – ©Sergio Bonelli Editore Questo nuovo volume rappresenta una guida completa e dettagliata per viaggiare nell’ Erondár: un vero manuale per gli esploratori, arricchito da consigli pratici, mappe, descrizioni (non solo dei luoghi, ma anche della fauna e flora del continente) e particolari che arricchiscono ulteriormente la documentazione sull’universo fantasy creato da Enoch e Vietti. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sergio Bonelli Editore e Nona Arte hanno dato inizio a una collaborazione per la pubblicazione italiana di volumi a fumetti di autori argentini ed europei. I dettagli nei commenti. - facebook.com Vai su Facebook
3 fumetti Sergio Bonelli Editore da acquistare ad ottobre 2025 https://voto10.it/anime-comics/3-fumetti-sergio-bonelli-editore-da-acquistare-ad-ottobre-2025/… - X Vai su X
Daryl Zed: Sergio Bonelli Editore presenta il secondo volume! - Sergio Bonelli Editore espande sempre di più l’universo generato dalla penna di Tiziano Sclavi, con il secondo volume di Daryl Zed. Segnala tomshw.it
3 fumetti Sergio Bonelli Editore da acquistare ad ottobre 2025 - Da segnalare Orbit Orbit, il primo volume della Stagione Due di Simulacri e l’attesissimo Texone di Horacio Altuna. voto10.it scrive
Sergio Bonelli Editore annuncia l’esclusiva collezione di card in occasione del Lucca Comics - Sergio Bonelli Editore è la famosa casa editrice italiana di fumetti nota per titoli intramontabili come come Tex Willer, Piccolo Ranger, Zagor e Dylan Dog. Segnala mangaforever.net