sergio bonelli editore presenta un nuovo atlante di dragonero

Le proposte di Sergio Bonelli Editore per la nuova edizione di Lucca Comics & Games si arricchiscono di annunci e sorprese. Dopo il successo della prima edizione, arriva in anteprima a Lucca Comics & Games 2025 (e poi in libreria e in fumetteria a partire dal 7 novembre) un nuovo inedito Atlante di Dragonero. Un volume affascinante per tutti i fan di Ian Aranill e delle sue avventure, colmo di nuove mappe, nuove descrizioni e nuove città da esplorare per conoscere ancora meglio l’universo nato dalla mente di Luca Enoch e Stefano Vietti. L’atlante Dragonero 2 – ©Sergio Bonelli Editore Questo nuovo volume rappresenta una guida completa e dettagliata per viaggiare nell’ Erondár: un vero manuale per gli esploratori, arricchito da consigli pratici, mappe, descrizioni (non solo dei luoghi, ma anche della fauna e flora del continente) e particolari che arricchiscono ulteriormente la documentazione sull’universo fantasy creato da Enoch e Vietti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

