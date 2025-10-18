Tornano in libreria e fumetteria, dal 7 novembre, le atmosfere sospese e le suggestioni parigine di Vanna Vinci con GATTI NERI CANI BIANCHI, una delle opere più amate dell’autrice, riproposta da Sergio Bonelli Editore in una nuova edizione. Gilla lascia la città mediterranea dove è nata e cresciuta, forse la Cagliari dell’infanzia arcaica e sognante, alla ricerca di un cambiamento, nel momento del passaggio mai netto dall’adolescenza infinita all’età della presunta consapevolezza, ma lo fa senza la certezza di cosa cercare e cosa volere, piuttosto guidata da una necessità indefinita. Con i modi di una quieta irrequietezza, Gilla si trasferisce a Parigi, pulsante come un corpo vivo e specchio del suo animo sull’orlo di una o tante soglie. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “GATTI NERI CANI BIANCHI” di Vanna Vinci