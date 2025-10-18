serata a tema quei brindisi alla tradizione sotto le due torri

Tra i tanti appuntamenti che animano “ Essere Vignaioli. Storie di vigne e di vini ” – l’evento diffuso di FIVI che coinvolgerà i suoi Punti di Affezione (ristoranti, enoteche e osterie) in tutta Italia – spicca quello che si svolgerà a Bologna mercoledì 22 ottobre, realizzato in collaborazione con AMO (Associazione Mescitori Organizzati) e con il supporto di Ascom e del Comune di Bologna. Sette locali della città inviteranno dietro il bancone altrettanti Vignaioli Indipendenti del territorio, per dare vita a una speciale serata a tema che vedrà protagonisti gli abbinamenti tra i vini locali e le ricette della più tipica gastronomia bolognese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

