Sequestro di droga e armi nella zona 167 | una 70enne finisce in carcere

Brindisireport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FRANCAVILLA FONTANA - La perquisizione effettuata dai carabinieri si è conclusa con il sequestro di droga e armi. Per un'anziana residente in via Di Castri, nella zona 167 di Francavilla Fontana, si sono aperte le porte del carcere. Si tratta della 70enne Angela Rodia, madre di Carlo di Palmo (5. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

