Sequestrata l'area di trasferenza del Comune di Cimitile | era stata trasformata in una discarica abusiva

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'area di trasferenza del Comune di Cimitile, ovvero quella adibita allo stoccaggio di rifiuti in attesa del trasferimento presso gli impianti idonei, era invece stata trasformata in una vera e propria discarica abusiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

