Li chiamano invisibili, ma si vedono eccome, in questa Milano sempre più sfavillante per sempre meno persone. Oggi, per una sera, si prenderanno gli spazi del salotto buono, in piazza Sant’Eustorgio in occasione de La Notte dei senza dimora. Iniziativa simbolica, certo, ma non certo isolata e con il nobile merito di accendere un faro sulla condizione dei senzatetto, ancor più drammatica con l’avvicinarsi dell’inverno. In um mercato immobiliare dal prezzo medio di 5.143 euro al metro quadro, per qualcuno il lusso è una panchina. Città di estremi e di contraddizioni, Milano, come tutte le grandi metropoli, ma il fatto di non essere la sola, o la consapevolezza che certe ineguaglianze siano in qualche modo fisiologiche, non deve far perdere l’antica vocazione di generosità e accoglienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Senzatetto al metro quadro

