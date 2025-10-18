Senza squadra in Serie C e persino in Indonesia | che fine hanno fatto i fratelli d' arte

Non sempre in famiglia ci si equivale: da Donnarumma a Insigne fino a Balotelli e Reijnders, ecco 8 storie di calciatori. decisamente meno famosi dei fratelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Senza squadra, in Serie C e persino in Indonesia: che fine hanno fatto i... fratelli d'arte

Argomenti simili trattati di recente

Una frase per ogni squadra di Serie A: voi cosa avreste detto? - facebook.com Vai su Facebook

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Prima vittoria del Novara! Diretta gol live score (oggi 17 ottobre 2025) - Risultati Serie C, classifiche: inizia la decima giornata con i soliti anticipi del venerdì sera, coinvolti oggi solo il girone A e il girone B. Secondo ilsussidiario.net

Serie C, quasi chiusa la 9ª giornata: si attendono solo i recuperi di Juve e Inter - La nona giornata di Serie C nella serata di ieri è quasi andata in archivio coi successi di Dolomiti Bellunesi e Trento nel Girone A. Come scrive tuttomercatoweb.com

Risultati Serie C, classifica/ Colpo esterno della Pianese! Diretta gol live score (oggi 27 settembre 2025) - Risultati Serie C, classifica: tutta la settima giornata del girone B è in programma sabato 27 settembre, Arezzo e Ravenna in testa alla classifica. ilsussidiario.net scrive