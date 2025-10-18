Senza nome e senza regole | la spiegazione del finale del film

Senza nome e senza regole è uno dei film più significativi della fase internazionale della carriera di Jackie Chan, uscito nel 1998 nel pieno della sua transizione da star del cinema hongkonghese a icona globale dell’action comedy. Diretto e interpretato dallo stesso Chan, il film rappresenta un perfetto punto di incontro tra la spettacolarità acrobatica dei suoi lavori sul kung fu e l’impostazione narrativa più occidentale tipica delle produzioni hollywoodiane di quegli anni. Come altri titoli coevi, anche questo punta su un mix di comicità fisica, coreografie marziali ingegnose e un ottimismo di fondo che caratterizza da sempre la sua filmografia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it