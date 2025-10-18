Senza di lui Sempio sarebbe già finito in carcere La ricostruzione dell' avvocato spiazza lo studio
La vicenda giudiziaria legata ad Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, entra in una nuova fase dopo la decisione del commesso di Voghera di revocare il mandato al suo storico difensore, Massimo Lovati. A intervenire sulla vicenda è l'avvocato Fabrizio Gallo, che assiste Lovati, attualmente sotto inchiesta a Milano per diffamazione aggravata dopo la denuncia dei fratelli Enrico e Fabio Giarda, ex legali di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a sedici anni per il delitto di Garlasco. Gallo, nella trasmissione della Rai “Storie Italiane”, ha ribadito l'importanza del ruolo svolto da Lovati nella difesa di Sempio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
