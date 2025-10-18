Senti bene Andrea l’avvocato… Garlasco spuntano a sorpresa Wanna Marchi e la figlia È caos

L’ultima novità sul caso Garlasco riguarda la scelta del nuovo difensore di Andrea Sempio, nell’indagine per l’omicidio di Chiara Poggi. Dopo giorni di ipotesi e curiosità sul nome dell’avvocato, la decisione è arrivata. Sempio, che nei giorni scorsi ha revocato il mandato a Massimo Lovati, ha deciso di intraprendere una nuova strategia difensiva. Nelle ultime ore, sui social si erano rincorse voci e supposizioni, mentre opinionisti e personaggi noti dispensavano consigli su chi avrebbe dovuto rappresentarlo in tribunale. La conferma ufficiale è giunta solo nel pomeriggio, dopo che alcune foto avevano mostrato Sempio sotto un palazzo di Milano dove hanno sede diversi studi legali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it