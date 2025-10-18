Senso unico in via San Tomaso Lega | Abitanti e commercianti in difficoltà
Bergamo. Le recenti modifiche alla viabilità nel quartiere di San Tomaso, con la chiusura dell’accesso diretto da via San Bernardino, secondo il consigliere della Lega Alberto Ribolla stanno arrecando parecchi disagi a residenti e commercianti della zona. Il malcontento approderà in Consiglio comunale, sotto forma di un’interrogazione a risposta scritta che solleva una serie di interrogativi sull’efficacia e la gestione degli interventi. Il quartiere, già penalizzato dai numerosi cantieri attivi in città, si trova ora a fare i conti con una circolazione stradale complicata, che ha provocato ripercussioni non solo a San Tomaso, ma anche nei vicini quartieri di Carnovali e Malpensata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
