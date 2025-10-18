Selvaggina e dolci wow Nell’antica sartoria un ristorante da sogno

Cosa hanno in comune una manifattura di ’ Lederhosen ’ (tipici pantaloni sudtirolesi) e un ristorante giovane e fuori dal comune? Sicuramente tradizione e innovazione. Siamo a Salorno, ultimo paese a Sud sulla ’Strada del Vino dell’Alto Adige’. Il borgo è incastonato tra il fiume e la parete rocciosa dove si mimetizza appollaiato il castello. Al di sotto, all’improvviso tra le viuzze, si apre un delizioso cortile. Varcare il cancello è un invito alla scoperta. Siamo a casa di ’ Amalia Pernter 1896 ’ (www.amaliapernter1896.at) o meglio nel ’regno’ – in continua evoluzione – di Norman e Thomas Ventura, ovvero i più giovani e anche gli ultimi sarti di Lederhosen altoatesini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

