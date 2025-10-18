Selvaggia mette sotto pressione Filippo Magnini | Sei rigido e lui | Vengo dal nuoto dove le emozioni si controllano
La puntata del 18 ottobre di Ballando con le Stelle si trasforma in un momento di verità per Filippo Magnini. Pungolato e invitato dalla giuria a sciogliersi e creare connessione con Alessandra Tripoli, il campione olimpico si difende. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Nelle fiabe, l'ululato dei lupi mette i brividi. Ma questo leggendario predatore porta con sé una magia selvaggia, una magia che ha restituito a una terra isolata il suo antico splendore. Quando i lupi sparirono dal Parco di Yellowstone, intorno al 1930, l'equilibri - facebook.com Vai su Facebook
La signora Selvaggia (di nome) e Lucarelli (di cognome) @stanzaselvaggia oggi pubblica un scoop: “se lo insultano o minacciano Parenzo chiama l’Avvocato”. Questo genio del giornalismo italiano - una sorta di Ispettore Clouseau in gonna (non c’è sessism - X Vai su X
Selvaggia mette sotto pressione Filippo Magnini: “Sei rigido” e lui: “Vengo dal nuoto dove le emozioni si controllano” - La puntata del 18 ottobre di Ballando con le Stelle si trasforma in un momento di verità per Filippo Magnini. Come scrive fanpage.it