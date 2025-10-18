Selvaggia mette sotto pressione Filippo Magnini | Sei rigido e lui | Vengo dal nuoto dove le emozioni si controllano

La puntata del 18 ottobre di Ballando con le Stelle si trasforma in un momento di verità per Filippo Magnini. Pungolato e invitato dalla giuria a sciogliersi e creare connessione con Alessandra Tripoli, il campione olimpico si difende. 🔗 Leggi su Fanpage.it

