Selvaggia Lucarelli commenta il suo funerale a TV Talk

Mia Ceran torna questo pomeriggio, sabato 18 ottobre, con la terza puntata stagionale di TV Talk, il programma dedicato al mondo della TV, in onda alle 15 su Rai 3. Al fianco della padrona di casa, come sempre, la squadra degli specialisti composta da Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta, insieme ai giovani analisti guidati da Nicholas Vitaliano. Anticipazioni e ospiti del 18 ottobre 2025. La puntata di oggi si apre con un attestato di solidarietà a Sigfrido Ranucci per il grave attentato subito giovedì notte. A commentare la vicenda Riccardo Iacona, Maria Volpe e Carlo Puca. Il programma prosegue con gli ultimi sviluppi del caso Garlasco che hanno trasformato l’avvocato Massimo Lovati in un vero personaggio mediatico. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Selvaggia Lucarelli commenta il suo funerale a TV Talk

