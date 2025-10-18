Sei chiara come un’Alba | il ministro Giuli a sorpresa canta Vasco Rossi mentre proclama la città piemontese Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2027

A sorpresa il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha cantato Vasco Rossi, intonando una delle sue celebri hit. Nella cerimonia di proclamazione ufficiale della Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2027, nella sede del Mic, il ministro, dopo aver letto le motivazioni della Giuria, che ha scelto Alba, in provincia di Cuneo, si è fermato per lasciare un pò di suspance. Poi ha attaccato: “Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, sei chiara come..un’Albaaa”, ha scandito chiedendo al pubblico di completare la frase. Naturalmente la citazione è “Albachiara”, brano del 1979 e tra i più amati del rocker. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it