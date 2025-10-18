Segni Sempre più seguito e partecipato il Marron Bowl organizzato dal Tennis Club Segni dal 10 al 25 Ottobre nell’ambito della Sagra del Marrone

Cronachecittadine.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine SEGNI – Com’è ormai tradizione, in occasione della Sagra del Marrone, torna il Torneo di tennisMarron Bowl”. Il Torneo L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

segni sempre pi249 seguito e partecipato il marron bowl organizzato dal tennis club segni dal 10 al 25 ottobre nell8217ambito della sagra del marrone

© Cronachecittadine.it - Segni. Sempre più seguito e partecipato il “Marron Bowl” organizzato dal Tennis Club Segni, dal 10 al 25 Ottobre nell’ambito della Sagra del Marrone

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Segni Pi249 Seguito Partecipato